Александр Чеботарев: "Финансовая ситуация в "Ладе" стабильна"

Генеральный директор ХК "Лада" Александр Чеботарев дал комментарий относительно финансовой ситуации в клубе, сообщает пресс-служба "Лады".

В последние дни апреля "Лада" полностью выплатила хоккеистам зарплату, бонусы и отпускные за сезон 2021/22. Финансовая ситуация в клубе стабильна, а распространяемые слухи не имеют под собой никаких оснований. В установленный регламентом срок был сформирован и направлен пакет документов в ВХЛ для заявки на сезон 2022/23. В настоящее время продолжается работа по комплектованию состава команды на предстоящий сезон", - заявил Чеботарев.