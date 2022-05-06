Александр Чеботарев: "Финансовая ситуация в "Ладе" стабильна"

Генеральный директор ХК "Лада" Александр Чеботарев дал комментарий относительно финансовой ситуации в клубе, сообщает пресс-служба "Лады".
В последние дни апреля "Лада" полностью выплатила хоккеистам зарплату, бонусы и отпускные за сезон 2021/22. Финансовая ситуация в клубе стабильна, а распространяемые слухи не имеют под собой никаких оснований. В установленный регламентом срок был сформирован и направлен пакет документов в ВХЛ для заявки на сезон 2022/23. В настоящее время продолжается работа по комплектованию состава команды на предстоящий сезон", - заявил Чеботарев.
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