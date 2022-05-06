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В Самаре займутся созданием протокола для аграрного карбонового рынка

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский университет будет координировать работу по созданию национального протокола для аграрного карбонового рынка. Такое решение было принято по итогам тематического круглого стола, прошедшего в университете 27-28 апреля. Встреча была инициирована комитетом по экологии НОЦ "Инженерия будущего" и ректором вуза.

В результате работы круглого стола было принято решение о создании консорциума вузов РФ под началом Министерства науки и высшего образования РФ с координационным центром в лице Самарского университета для проведения необходимого комплекса исследований. В качестве технологического партнера и площадки для организации первого аграрного карбонового полигона выступает ООО "Орловка-АИЦ", которое возглавляет президент Национального движения сберегающего земледелия Людмила Орлова.

В пресс-релизе по итогам круглого стола указывается, что в настоящее время особо остро стоит вопрос обеспечения продовольственной безопасности и экологической безопасности применяемых технологий, в том числе в сельском хозяйстве. Основным инструментом сохранения почв, повышения устойчивости сельскохозяйственного производства к климатическим условиям и погодным колебаниям является использование почвозащитных ресурсосберегающих технологий (ПРЗ). Применение подобных технологий на сельскохозяйственных землях способствует сохранению и обогащению биоразнообразия, усилению естественных биологических процессов и повышению продуктивности и устойчивости растениеводства.

Кроме того, применение ПРЗ технологий способствует сокращению выбросов углекислого газа. При этом необходимо понимать, насколько сократятся выбросы углекислого газа при применении той или иной ПРЗ технологии в различных почвенно-климатических условиях нашей страны. Именно для этого необходима разработка унифицированной системы мониторинга, отчетности и верификации запасов органического углерода в почвах сельскохозяйственных территорий, учитывающая национальные и почво-климатические особенности (MRV протокол). 

"Безусловная актуальность обсуждаемых на мероприятии вопросов продиктована усилением борьбы с негативными изменениями климата и ужесточением законодательства в области регулирования выбросов парниковых газов. В связи с этим на компании-производители в скором времени будут накладываться ограничения в отношении объемов выбросов, что вынудит их приобретать углеродные квоты (кредиты). Все это в совокупности диктует необходимость поиска альтернативных путей снижения выбросов парниковых газов и создания углеродных квот (кредитов). Создание национального MRV протокола носит первостепенный характер и возможно при объединении усилий ведущих научных и научно-исследовательских организаций", - отмечают организаторы мероприятия.

На круглом столе обсуждался опыт действующих международных и зарубежных MRV протоколов, рекомендации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и были представлены российские разработки.

Было отмечено, что при проведении мониторинга и верификации выяснились наиболее перспективные направления - это гипекспектральные методы, использование спутниковых технологий и беспилотных летательных аппаратов, оснащенных высокоточным мобильным аналитическим оборудованием.

В современных геополитических условиях особенно остро встал вопрос об импортозамещении оборудования, используемого для мониторинга парниковых газов и исследования секвестрации углерода. Кроме того, используемое оборудование должно быть доступно и иметь международную сертификацию. Так, используемые для долгосрочного мониторинга метеорологическая станция исследовательского уровня для мониторинга параметров атмосферы MesoPRO с газоанализатором в его в составе (eddy covariance) по ценообразованию недоступны широкому кругу пользователей.

Самарский университет представил аналитический комплекс, позволяющий решать аналогичные задачи. При этом стратегической целью является не только достижение аналогичных аналитических возможностей, но и повышение точности исследований, возможность масштабирования на широкую территорию, автоматизация и мобильность. Так, беспилотные летательные аппараты, оснащенные малогабаритным оборудованием для гиперспектральной съемки позволяют решать более широкий круг задач при мониторинге параметров растительности, почв и окружающей среды. Использование высокоточного мобильного газоанализатора на основе МЭМС технологий в составе беспилотного комплекса осуществляет непрерывный контроль парниковых газов.

Разработанные учеными Самарского университета аналитические гиперспектральные и газохроматографические комплексы для мониторинга сертифицированны в РФ и имеют в своем составе комплектующие российского производства, что повышает их доступность и на порядок и более снижает стоимость по сравнению с зарубежными аналогами.

Также были представлены результаты первых исследований по изучению и мониторингу запасов углерода, проведенные на карбоновой ферме и территории ООО "Орловка-АИЦ". При проведении исследований применялись мобильные гиперспектральные комплексы и газоанализаторы (в том числе и собственные разработки) на борту беспилотных летательных аппаратов, которые показали высокий потенциал применения для проведения прямых измерений и расчета базового и проектного сценариев в составе MRV протокола.

Следующим этапом является создание унифицированных методик с учетом территориальной и климатической специфики, которые будут обеспечивать измерения и верификацию на современном уровне и лягут в основу национального MRV-протокола.

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