В Самаре займутся созданием протокола для аграрного карбонового рынка

Самарский университет будет координировать работу по созданию национального протокола для аграрного карбонового рынка. Такое решение было принято по итогам тематического круглого стола, прошедшего в университете 27-28 апреля. Встреча была инициирована комитетом по экологии НОЦ "Инженерия будущего" и ректором вуза.

В результате работы круглого стола было принято решение о создании консорциума вузов РФ под началом Министерства науки и высшего образования РФ с координационным центром в лице Самарского университета для проведения необходимого комплекса исследований. В качестве технологического партнера и площадки для организации первого аграрного карбонового полигона выступает ООО "Орловка-АИЦ", которое возглавляет президент Национального движения сберегающего земледелия Людмила Орлова.

В пресс-релизе по итогам круглого стола указывается, что в настоящее время особо остро стоит вопрос обеспечения продовольственной безопасности и экологической безопасности применяемых технологий, в том числе в сельском хозяйстве. Основным инструментом сохранения почв, повышения устойчивости сельскохозяйственного производства к климатическим условиям и погодным колебаниям является использование почвозащитных ресурсосберегающих технологий (ПРЗ). Применение подобных технологий на сельскохозяйственных землях способствует сохранению и обогащению биоразнообразия, усилению естественных биологических процессов и повышению продуктивности и устойчивости растениеводства.

Кроме того, применение ПРЗ технологий способствует сокращению выбросов углекислого газа. При этом необходимо понимать, насколько сократятся выбросы углекислого газа при применении той или иной ПРЗ технологии в различных почвенно-климатических условиях нашей страны. Именно для этого необходима разработка унифицированной системы мониторинга, отчетности и верификации запасов органического углерода в почвах сельскохозяйственных территорий, учитывающая национальные и почво-климатические особенности (MRV протокол).

"Безусловная актуальность обсуждаемых на мероприятии вопросов продиктована усилением борьбы с негативными изменениями климата и ужесточением законодательства в области регулирования выбросов парниковых газов. В связи с этим на компании-производители в скором времени будут накладываться ограничения в отношении объемов выбросов, что вынудит их приобретать углеродные квоты (кредиты). Все это в совокупности диктует необходимость поиска альтернативных путей снижения выбросов парниковых газов и создания углеродных квот (кредитов). Создание национального MRV протокола носит первостепенный характер и возможно при объединении усилий ведущих научных и научно-исследовательских организаций", - отмечают организаторы мероприятия.

На круглом столе обсуждался опыт действующих международных и зарубежных MRV протоколов, рекомендации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и были представлены российские разработки.

Было отмечено, что при проведении мониторинга и верификации выяснились наиболее перспективные направления - это гипекспектральные методы, использование спутниковых технологий и беспилотных летательных аппаратов, оснащенных высокоточным мобильным аналитическим оборудованием.

В современных геополитических условиях особенно остро встал вопрос об импортозамещении оборудования, используемого для мониторинга парниковых газов и исследования секвестрации углерода. Кроме того, используемое оборудование должно быть доступно и иметь международную сертификацию. Так, используемые для долгосрочного мониторинга метеорологическая станция исследовательского уровня для мониторинга параметров атмосферы MesoPRO с газоанализатором в его в составе (eddy covariance) по ценообразованию недоступны широкому кругу пользователей.

Самарский университет представил аналитический комплекс, позволяющий решать аналогичные задачи. При этом стратегической целью является не только достижение аналогичных аналитических возможностей, но и повышение точности исследований, возможность масштабирования на широкую территорию, автоматизация и мобильность. Так, беспилотные летательные аппараты, оснащенные малогабаритным оборудованием для гиперспектральной съемки позволяют решать более широкий круг задач при мониторинге параметров растительности, почв и окружающей среды. Использование высокоточного мобильного газоанализатора на основе МЭМС технологий в составе беспилотного комплекса осуществляет непрерывный контроль парниковых газов.

Разработанные учеными Самарского университета аналитические гиперспектральные и газохроматографические комплексы для мониторинга сертифицированны в РФ и имеют в своем составе комплектующие российского производства, что повышает их доступность и на порядок и более снижает стоимость по сравнению с зарубежными аналогами.

Также были представлены результаты первых исследований по изучению и мониторингу запасов углерода, проведенные на карбоновой ферме и территории ООО "Орловка-АИЦ". При проведении исследований применялись мобильные гиперспектральные комплексы и газоанализаторы (в том числе и собственные разработки) на борту беспилотных летательных аппаратов, которые показали высокий потенциал применения для проведения прямых измерений и расчета базового и проектного сценариев в составе MRV протокола.

Следующим этапом является создание унифицированных методик с учетом территориальной и климатической специфики, которые будут обеспечивать измерения и верификацию на современном уровне и лягут в основу национального MRV-протокола.