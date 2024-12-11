16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области активно развивается агрострахование с государственной поддержкой РСХБ: в 2025 году сбор зерна может войти в тройку лучших в истории России Второй эшелон: три региона-лидера по росту виноделия по версии Россельхозбанка Юные россияне задали ориентиры для аграрного сектора к 2030 году Агропромышленный холдинг "Терра Нова" вложил 1 миллиард рублей в приобретение новой сельскохозяйственной техники

Растениеводство АПК и пищепром

В Самарской области активно развивается агрострахование с государственной поддержкой

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области за 2024 г. более чем в два раза увеличилось количество сельхозтоваропроизводителей, решивших застраховаться с государственной поддержкой. О новых направлениях развития агрострахования в интересах производителей рассказали на областном семинаре "Агрострахование: актуальность в 2025 г., проблемы и работа над ошибками". Мероприятие было организовано для сельхозтоваропроизводителей региона и прошло при участии представителей Национального союза агростраховщиков и страховых компаний.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Агрострахование в Самарской области активно развивается. Так, если в 2021 году программами агрострахования воспользовались 47 сельхозорганизаций и было заключено 77 договоров страхования с государственной поддержкой, то с начала этого года — 115 организаций и 152 договора.

Аграрии отмечают, что механизм работает. В уходящем году четыре сельскохозяйственные организации региона получили выплаты по договорам страхования от чрезвычайных ситуаций на сумму 9,7 млн рублей, при этом затраты на страхование для этих организаций составили лишь 360 тыс. рублей.

"В Самарской области мы уже решили задачу об информировании сельхозтоваропроизводителей об агростраховании. Сейчас мы стремимся научить аграриев максимально эффективно использовать существующие инструменты и программы", — сообщила Рузалия Насырова, врио заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области — руководителя департамента экономики и бюджетной политики в АПК.

Участникам семинара рассказали об изменениях законодательства в сфере агрострахования: о снижении максимального размера франшизы с 50% до 30% от страховой суммы, об ускоренном перечислении 50% от суммы страховой выплаты, об упрощении порядка подтверждения ряда явлений по договорам мультирискового страхования и др.

В рамках мероприятия были даны рекомендации, которые помогут самарским сельхозтоваропроизводителям более эффективно использовать механизм агрострахования с государственной поддержкой.

Отметим, что в Самарской области перечень мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей регулярно расширяется. В этом году по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева увеличен почти в три раза размер единовременных денежных выплат для молодых специалистов с высшим, средним и начальным профессиональным образованием — до 207 тыс. рублей. Введена новая мера поддержки — субсидии для сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт животноводческих помещений и откормочных площадок для содержания крупного рогатого скота. Возместить можно до 50% фактических затрат.
С нового года, в рамках реализации мероприятий программы социально-экономического развития региона, будет введена еще одна мера государственной поддержки — возмещение затрат на приобретение минеральных удобрений.

Гид потребителя

Последние комментарии

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Никита Никитин 28 февраля 2017 11:11 Сызранский завод "Сельмаш" в начале 2015 г. возобновил производство после простоя

Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!

Михаил Вдовин 10 июля 2015 11:59 Режим ЧС из-за засухи введен в Елховском и Алексеевском районах

А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?

Александр Петров 05 февраля 2015 11:19 Управляющий "Шигонского агрохолдинга" взыскал с компании 562 тыс. руб. за свои услуги

Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.

Олег З.............. 14 января 2015 16:16 Рыбхоз "Кутулук" оштрафован на 5 тыс. руб. за уклонение от проверки Россельхознадзора

Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член

Фото на сайте

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5