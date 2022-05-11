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ДТП Происшествия

Самарец повторно сел за руль пьяным и врезался в припаркованные машины

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 28-летнего водителя Mitsubishi Lancer, второй раз севшего за руль пьяным, будут судить по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию"). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

23 марта к полицейским обратился житель дома по ул. Ново-Вокзальной. В его припаркованный во дворе Renault Sandero врезался Mitsubishi Lancer, которым управлял нетрезвый мужчина.

Сотрудники ГИБДД обнаружили там два автомобиля с повреждениями. По словам заявителя, виновник аварии пытался скрыться и повторно протаранил его машину.

Полицейские обнаружили, что 28-летний автомобилист не только был пьян, что подтвердило медицинское освидетельствование, но и не имел при себе водительских прав. На него составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортом без водительского удостоверения) и ст. 12.8 КоАП РФ (нетрезвое вождение).

При проверке базам данных выяснилось, что в июле 2021 г. водителя Mitsubishi уже ловили на аналогичных нарушениях. Тогда он отказался проходить освидетельствование.

После повторных нарушений возбудили уже уголовное дело. Сейчас оно с обвинительным актом направлено в Промышленный районный суд Самары.

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