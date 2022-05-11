Самарец повторно сел за руль пьяным и врезался в припаркованные машины

В Самаре 28-летнего водителя Mitsubishi Lancer, второй раз севшего за руль пьяным, будут судить по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию"). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
23 марта к полицейским обратился житель дома по ул. Ново-Вокзальной. В его припаркованный во дворе Renault Sandero врезался Mitsubishi Lancer, которым управлял нетрезвый мужчина.
Сотрудники ГИБДД обнаружили там два автомобиля с повреждениями. По словам заявителя, виновник аварии пытался скрыться и повторно протаранил его машину.
Полицейские обнаружили, что 28-летний автомобилист не только был пьян, что подтвердило медицинское освидетельствование, но и не имел при себе водительских прав. На него составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортом без водительского удостоверения) и ст. 12.8 КоАП РФ (нетрезвое вождение).
При проверке базам данных выяснилось, что в июле 2021 г. водителя Mitsubishi уже ловили на аналогичных нарушениях. Тогда он отказался проходить освидетельствование.
После повторных нарушений возбудили уже уголовное дело. Сейчас оно с обвинительным актом направлено в Промышленный районный суд Самары.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...