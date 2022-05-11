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Единоборства Спорт

В Самаре впервые пройдет детско-юношеский фестиваль единоборств "Кубок губернатора Самарской области"

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 3 по 6 июня 2022 года в СКК "Дворец спорта" пройдет детско-юношеский фестиваль единоборств "Кубок губернатора Самарской области".

В соревнованиях примут участие более тысячи спортсменов в возрасте от шести до семнадцати лет из 21 региона страны - Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Костромской, Пермской, Архангельской, Свердловской, Оренбургской, Ульяновской, Волгоградской, Псковской, Тюменской и Тульской областей, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Ингушетии, Краснодарского края и Самарской области. Свою команду представит Казахстан.

Организаторы турнира - правительство Самарской области, Самарская региональная федерация тхэквондо ИТФ и клуб единоборств "Витязь".

Открытый турнир позволит ведущим и начинающим спортсменам повысить уровень своего мастерства в соревнованиях по тхэквондо и кикбоксингу (в разделах ORIGINAL и POINT-CONTACT), в ринговых разделах кикбоксинга (FULL-CONTACT и K-1), а также в двух разделах бразильского джиу-джитсу (GI и NO-GI). 

К первому "Кубку губернатора Самарской области" организаторы турнира подготовили обширную программу. После соревнований участников и зрителей ждет большой концерт группы DʼBlack Blues Orchestra.

Открытие турнира состоится 4 июня в 14:00 в СКК "Дворец Спорта" на ул. Молодогвардейской, 222. Среди почетных гостей соревнований - губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, член бюро Центрального совета Союза машиностроителей России, почетный гражданин Самары Владимир Аветисян, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, боец смешанных единоборств Джеффри Уильям Монсон, первый вице-президент федерации тхэквондо ИТФ России Юрий Калашников.

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Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

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Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

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да откуда деньги-то в Самаре на это?

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