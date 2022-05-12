Хоккейная "Лада" произвела обмен со "Спартаком"

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Хоккейный клуб "Лада" произвел обмен со "Спартаком", по результатам которого в московский клуб отправились нападающие Артем Жук и Александр Пономарев. Взамен тольяттинский клуб получил защитника Павла Медведева.