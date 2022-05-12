Хоккейная "Лада" произвела обмен со "Спартаком"

Хоккейный клуб "Лада" произвел обмен со "Спартаком", по результатам которого в московский клуб отправились нападающие Артем Жук и Александр Пономарев. Взамен тольяттинский клуб получил защитника Павла Медведева.
Защитник Медведев в сезоне 2021/22 выступал за фарм-клуб "Спартака" в ВХЛ — "Химик". В 50 матчах регулярного чемпионата он набрал 21 (2+19) очко, став лучшим бомбардиром-защитником команды. В 11 матчах плей-офф Павел заработал 6 (3+3) очков.
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