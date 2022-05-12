ХК "Лада" заключил контракт с вратарем Вадимом Никитиным

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракт с вратарем Вадимом Никитиным. Срок соглашения — один сезон.
Вратарь Никитин в сезоне 2021/22 сыграл за АКМ в 27 матчах, заработал коэффициент надежности 2.52 и отразил 91,5% бросков по своим воротам. Заканчивал сезон Вадим в "Молоте", где принял участие в 7 матчах регулярного чемпионата и 1 матче плей-офф.
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