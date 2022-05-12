Третьяковка в Самаре представила программу "Ночи музеев"

В субботу, 21 мая, пройдет традиционная "Ночь музеев". В 2022 г. Третьяковка в Самаре впервые проведет ее на собственной площадке филиала, которая будет открыта для всех желающих.
На первой ночи музеев в здании Фабрики-кухни зрителю предложат погрузиться в размышление и созерцательность. Для этого создадут "Фабрику спокойствия" (16+): соединят видеоискусство и классическую музыку в конструктивистских интерьерах — диалог музыки, видеоарта и архитектуры.
Работы современных российских художников из собрания Третьяковской галереи будут экспонироваться в отреставрированных залах первого и второго этажей памятника конструктивизма. Минималистичные интерьеры публика сможет оценить впервые.
Все сюжеты представленного видео сводятся к некоему микрособытию, глубоко метафорическому, открывающему широкие содержательные горизонты.
Демонстрацию видео будет сопровождать живое исполнение оркестра самарской Филармонии музыки русских композиторов XX века, прежде всего, Игоря Стравинского. Дирижер оркестра — Филиппо Десси — выпускник миланской Italian Conducting Academy, где он обучался у выдающегося педагога Джильберто Серембре. В 2021 г. Десси переехал в Самару и занял пост дирижера оркестра самарской Филармонии.
Начало программы в 20:00. Вход свободный.
Место проведения: Фабрика-кухня завода им. Масленникова, Самара, ул. Ново-Садовая, 149.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.