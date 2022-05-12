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Музеи и выставки Культура

Третьяковка в Самаре представила программу "Ночи музеев"

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 мая, пройдет традиционная "Ночь музеев". В 2022 г. Третьяковка в Самаре впервые проведет ее на собственной площадке филиала, которая будет открыта для всех желающих.

На первой ночи музеев в здании Фабрики-кухни зрителю предложат погрузиться в размышление и созерцательность. Для этого создадут "Фабрику спокойствия" (16+): соединят видеоискусство и классическую музыку в конструктивистских интерьерах — диалог музыки, видеоарта и архитектуры.

Работы современных российских художников из собрания Третьяковской галереи будут экспонироваться в отреставрированных залах первого и второго этажей памятника конструктивизма. Минималистичные интерьеры публика сможет оценить впервые.

Все сюжеты представленного видео сводятся к некоему микрособытию, глубоко метафорическому, открывающему широкие содержательные горизонты.

Демонстрацию видео будет сопровождать живое исполнение оркестра самарской Филармонии музыки русских композиторов XX века, прежде всего, Игоря Стравинского. Дирижер оркестра — Филиппо Десси — выпускник миланской Italian Conducting Academy, где он обучался у выдающегося педагога Джильберто Серембре. В 2021 г. Десси переехал в Самару и занял пост дирижера оркестра самарской Филармонии.

Начало программы в 20:00. Вход свободный.

Место проведения: Фабрика-кухня завода им. Масленникова, Самара, ул. Ново-Садовая, 149.

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