Tele2 дарит "золотые" номера новым клиентам

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает новым абонентам бесплатно подключить красивый номер категории "золото". Предложение доступно при оформлении SIM-карты с тарифом "Мой онлайн+" в интернет-магазине и оплате услуг связи за 3 месяца.
Новые клиенты оператора могут получить "золотой" номер с запоминающейся комбинацией цифр бесплатно при покупке SIM-карты в интернет-магазине. Чтобы стать участником акции, необходимо выбрать номер стоимостью 3000 рублей, оплатить абонентскую плату на тарифе "Мой онлайн+" за 3 месяца. При оформлении заказа нужно применить промокод goldsamara, который предоставит скидку 100% на красивый номер.
Оформление заказа в онлайн-канале занимает несколько минут, получить SIM-карту клиенты могут в течение часа в ближайшем салоне связи. Акция действует только при самовывозе.
Денис Голещихин, директор Tele2 Retail:
"К номеру мобильного телефона сегодня привязаны приложения банков и различных интернет-сервисов, ключи от личных кабинетов, электронные кошельки, мессенджеры и социальные сети. Красивую комбинацию проще запомнить и использовать для авторизации в разных сервисах. Кроме того, такой номер может пригодиться для привлечения клиентов и продвижения услуг. Красивые номера полезны и востребованы — учитывая интересы наших абонентов, мы предлагаем подключить их на специальных условиях".
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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