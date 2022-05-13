В Самаре госпитализирован пешеход, попавший под машину

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 12 мая, в Красноглинском районе 33-летний водитель автомобиля Ford Focus, ехавший в 22:30 по Северному шоссе, напротив дома № 57 по ул. Мира сбил 44-летгего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.