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ДТП Происшествия

В Самаре госпитализирован пешеход, попавший под машину

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 мая, в Красноглинском районе 33-летний водитель автомобиля Ford Focus, ехавший в 22:30 по Северному шоссе, напротив дома № 57 по ул. Мира сбил 44-летгего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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