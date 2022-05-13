ХК "Лада" заключил контракт с нападающим Михаилом Варнаковым

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракт с нападающим Михаилом Варнаковым. Срок соглашения — один сезон.
Варнаков имеет за плечами 14 сезонов в КХЛ, где выступал за нижегородское "Торпедо", "Ак Барс", СКА и московское "Динамо". Всего на счету Михаила 663 матча в рамках регулярного чемпионата, где он набрал 371 (198+173) очко, и 37 (20+17) очков в 85 матчах плей-офф.
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