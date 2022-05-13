В Сызрани водитель "Газели" отправил легковушку в бетонный забор

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В четверг, 12 мая, в Сызрани произошло ДТП грузовиком и легковушкой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области