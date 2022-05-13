Еще одно ДТП с гаражом произошло под Тольятти

В четверг, 12 мая, в Ставропольском районе в результате ДТП легковушка врезалась в гараж. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 11:10 67-летний водитель Citroen C4 двигался по ул. Октябрьской в направлении дороги Тольятти — Хрящевка. Поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся с Honda Accord под управлением 23-летнего парня. От удара Honda съехала в кювет и врезалась в металлический гараж.
В аварии пострадал 23-летний пассажир Honda.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...