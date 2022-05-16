Стала известна схема махинаций "Кедр-1" с уборкой снега

Стали известны подробности уголовного дела, возбужденного в связи с деятельностью самарских муниципальных подрядчиков ООО "Кедр-1" и ООО "ПСК". Об этом сообщил в своем Телеграм-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Напомним, поводом для возбуждения дела стали плохая уборка снега и предполагаемое хищение выделенных на нее средств.

По версии следствия, "Кедр-1" и ПСК предоставляли администрации города фиктивные отчеты о проделанной работе. Если верить документам, на полигон вывезли и утилизировали не менее 1366 тонн снега. В реальности же никто его не вывозил, а выделенные на работу деньги просто похитили.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 159 ("Мошенничество") в отношении директора ПСК Юрия Приятелева и неизвестных из числа руководства "Кедр-1". Как сообщает Александр Хинштейн, фирмы аффилированы друг другу.

Это не первое уголовное дело о хищениях при уборке снега в Самаре. Ранее подозрение пало на директора ПМ "Благоустройство" Евгения Садовникова. Ущерб по этому делу превысил 30 млн рублей. Схема предполагаемого мошенничества та же, что и у "Кедра".