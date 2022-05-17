Три человека попали в больницу из-за ДТП в Тольятти

В понедельник, 16 мая, в Тольятти произошла аварии с тремя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:00 42-летний водитель Renault Fluence в районе дома № 54в по ул. Громовой выезжал с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с Lada Granta под управлением 39-летнего мужчины.

В результате аварии госпитализировали троих пассажиров Lada Granta 41, 21 и шести лет.