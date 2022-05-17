Три человека попали в больницу из-за ДТП в Тольятти

В понедельник, 16 мая, в Тольятти произошла аварии с тремя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 13:00 42-летний водитель Renault Fluence в районе дома № 54в по ул. Громовой выезжал с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с Lada Granta под управлением 39-летнего мужчины.
В результате аварии госпитализировали троих пассажиров Lada Granta 41, 21 и шести лет.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...