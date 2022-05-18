"Лада" заключила контракт с нападающим Никитой Аноховским

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракт с нападающим Никитой Аноховским. Срок соглашения — один сезон.

Нападающий Аноховский в сезоне 2021/22 выступал в чемпионате Казахстана за "Сарыарку". В 45 матчах регулярного чемпионата он набрал 66 (30+36) очков, а в 17 матчах плей-офф Никита заработал 25 (5+20) очков, тем самым став лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и плей-офф.

Вместе с клубом из Караганды Аноховский стал двукратным чемпионом Казахстана. Кроме того Никита является двукратным обладателем Кубка Харламова в составе ярославского "Локо".