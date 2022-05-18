Нетрезвый водитель врезался в забор под Самарой, пострадали трое

Во вторник, 17 мая, в Чапаевске произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 00:45 23-летний водитель Lada Granta напротив дома № 3 по ул. Долгова не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор. После этого автомобиль перевернулся.
В аварии пострадали трое пассажиров 22, 21 и 20 лет.
Водитель признался сотрудникам ГИБДД, что выпил.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...