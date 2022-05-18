Нетрезвый водитель врезался в забор под Самарой, пострадали трое

Во вторник, 17 мая, в Чапаевске произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 00:45 23-летний водитель Lada Granta напротив дома № 3 по ул. Долгова не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор. После этого автомобиль перевернулся.

В аварии пострадали трое пассажиров 22, 21 и 20 лет.

Водитель признался сотрудникам ГИБДД, что выпил.