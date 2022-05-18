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Музеи и выставки Культура

Галерея "Виктория" представила программу "Ночи музеев"

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стала известна программа "Ночи музеев" в галерее "Виктория".

21 мая галерея откроет двери в 15:00. Гостей ждет программа из экскурсий по выставкам "После фотографии" и "Институт автохтонной лингвистики", семейных мастер-классов, разговоров о зоопсихологии, музыки и кофе.

17:30 — Детский мастер-класс по фотоколлажу от Марии Митрофановой (во дворе) (6+).

18:00 — "Вкусы, запахи и смыслы искусства для собак: экскурсия по выставке "ИАЛ" от куратора Анастасии Альбокриновой (Victoria Underground) (16+).

19:00 — Лекция "Как собака слышит, видит, воспринимает реальность? Сенсорный сад: искусство или необходимость?" зоопсихолога Александры Вадевски (Victoria Underground) (16+).

20:00 — Экскурсия от фотографов по выставке "После фотографии" (верхняя площадка) (16+).

21:00 — Выступление Atlantic Jazz (во дворе) (16+).

Весь вечер в Victoria Underground: кофе-бар от "8 атомов".

Весь вечер в кинолектории Victoria Underground: "После просмотра выть: собачий кинотеатр" (16+).

Вход — 200 и 100 рублей.

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