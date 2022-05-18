Галерея "Виктория" представила программу "Ночи музеев"

Стала известна программа "Ночи музеев" в галерее "Виктория".
21 мая галерея откроет двери в 15:00. Гостей ждет программа из экскурсий по выставкам "После фотографии" и "Институт автохтонной лингвистики", семейных мастер-классов, разговоров о зоопсихологии, музыки и кофе.
17:30 — Детский мастер-класс по фотоколлажу от Марии Митрофановой (во дворе) (6+).
18:00 — "Вкусы, запахи и смыслы искусства для собак: экскурсия по выставке "ИАЛ" от куратора Анастасии Альбокриновой (Victoria Underground) (16+).
19:00 — Лекция "Как собака слышит, видит, воспринимает реальность? Сенсорный сад: искусство или необходимость?" зоопсихолога Александры Вадевски (Victoria Underground) (16+).
20:00 — Экскурсия от фотографов по выставке "После фотографии" (верхняя площадка) (16+).
21:00 — Выступление Atlantic Jazz (во дворе) (16+).
Весь вечер в Victoria Underground: кофе-бар от "8 атомов".
Весь вечер в кинолектории Victoria Underground: "После просмотра выть: собачий кинотеатр" (16+).
Вход — 200 и 100 рублей.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.