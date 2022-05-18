"Виктория" устраивает весенний аукцион молодого искусства

В четверг, 26 мая, в 18:00, галерея "Виктория", АО "Российский аукционный дом" и журнал "Глянец" проведут Весенний аукцион молодых самарских художников (18+).
Аукцион призван поддержать начинающих художников и развивающийся арт-рынок в Самаре. Главной целью станет создание прецедента продажи работ молодых авторов и установление их рыночной цены. Все вырученные средства полностью достанутся художникам.
Не менее важная стоящая перед аукционом задача — экспертная помощь коллекционерам в открытии для себя новых имен и принятии решения при приобретении искусства.
Лоты аукциона будут отобраны через опен-колл девятью экспертами, известными художниками, кураторами, культуртрегерами Самары, среди которых: директор Самарского филиала Государственной Третьяковской галереи Михаил Савченко, куратор Анастасия Альбокринова, заведующая Музеем модерна Ирина Свиридова, аукционист Мария Иванова, художница Дарья Емельянова, искусствовед Яна Травкина, искусствовед Олеся Минейкина и арт-дилер Елена Овчинникова.
Эксперты выберут 25 наиболее интересных работ перспективных художников, не достигших 36 лет.
Вход по регистрации.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.