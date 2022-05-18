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Музеи и выставки Культура

"Виктория" устраивает весенний аукцион молодого искусства

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 мая, в 18:00, галерея "Виктория", АО "Российский аукционный дом" и журнал "Глянец" проведут Весенний аукцион молодых самарских художников (18+).

Аукцион призван поддержать начинающих художников и развивающийся арт-рынок в Самаре. Главной целью станет создание прецедента продажи работ молодых авторов и установление их рыночной цены. Все вырученные средства полностью достанутся художникам.

Не менее важная стоящая перед аукционом задача — экспертная помощь коллекционерам в открытии для себя новых имен и принятии решения при приобретении искусства.

Лоты аукциона будут отобраны через опен-колл девятью экспертами, известными художниками, кураторами, культуртрегерами Самары, среди которых: директор Самарского филиала Государственной Третьяковской галереи Михаил Савченко, куратор Анастасия Альбокринова, заведующая Музеем модерна Ирина Свиридова, аукционист Мария Иванова, художница Дарья Емельянова, искусствовед Яна Травкина, искусствовед Олеся Минейкина и арт-дилер Елена Овчинникова.

Эксперты выберут 25 наиболее интересных работ перспективных художников, не достигших 36 лет.

Вход по регистрации.

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