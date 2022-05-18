Женщина и ребенок пострадали под колесами легковушки в Самаре

Во вторник, 17 мая, в Самаре участником ДТП стал 25-летний водитель ВАЗ-21154. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, в 18:20, поворачивая налево на пересечении улиц Каховской и Физкультурной, он сбил 30-летнюю женщину и шестилетнюю девочку.

Пешеходы пострадали, женщину госпитализировали.

В пресс-службе регионального ГУ МВД отмечают, что полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, и призывают участников движения соблюдать ПДД.