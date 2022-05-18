Прокуратура начала проверку из-за падения ребенка на лестнице в Тольятти

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Прокуратура Комсомольского района Тольятти организовала проверку из-за информации о падении девятилетнего ребенка на лестнице в Тольятти. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.