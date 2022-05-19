Водитель, за год 82 раза нарушивший ПДД, стал участником крупного ДТП под Самарой

В среду, 18 мая, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием 45-летнего водителя Gelly Tugella, 82 раза за последний год привлекавшегося к ответственности за нарушение ПДД. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном ГУ МВД.
По предварительным данным полицейских, в 17:25 мужчина двигался со стороны пос. Волжский в направлении трассы М-5. Он выехал на правую обочину. Из-за этого машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с Lada Largus под управлением 68-летнего мужчины. После удара Gelly отбросило на Skoda Rapid, за рулем которого была 26-летняя женщина.
В аварии пострадали водитель и 69-летняя пассажирка Lada Largus.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...