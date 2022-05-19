Водитель, за год 82 раза нарушивший ПДД, стал участником крупного ДТП под Самарой

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В среду, 18 мая, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием 45-летнего водителя Gelly Tugella, 82 раза за последний год привлекавшегося к ответственности за нарушение ПДД. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном ГУ МВД.