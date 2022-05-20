Самарский "Союз-2.1а" успешно стартовал с космодрома Плесецк

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В четверг, 19 мая, ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Плесецк со спутником для министерства обороны, сообщил в своем телеграм-канале гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.