В Самаре под колеса легковушки попал юный велосипедист

В Самаре сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал девятилетний велосипедист.
По предварительным данным сотрудников ГИБДД, в субботу, 21 мая, в 14:55 38-летний водитель Lada Granta напротив дома № 141 по ул. Стара Загора допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на велосипеде слева направо по ходу движения транспортного средства.
Ребенок госпитализирован с травмой головы. В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил маневрирования".
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...