В Самаре под колеса легковушки попал юный велосипедист

В Самаре сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал девятилетний велосипедист.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, в субботу, 21 мая, в 14:55 38-летний водитель Lada Granta напротив дома № 141 по ул. Стара Загора допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на велосипеде слева направо по ходу движения транспортного средства.

Ребенок госпитализирован с травмой головы. В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил маневрирования".