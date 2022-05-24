В Самаре иномарка упала набок на ул. Агибалова

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Во вторник, 24 мая, в центре Самары произошло ДТП с участием 36-летней автомобилистки, ехавшей на Hyundai Creta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.