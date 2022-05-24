В Самаре иномарка упала набок на ул. Агибалова

Во вторник, 24 мая, в центре Самары произошло ДТП с участием 36-летней автомобилистки, ехавшей на Hyundai Creta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, в 8:10 она ехала по ул. Рабочей. На пересечении с ул. Агибалова женщина не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с ВАЗ-2114 под управлением 37-летнего мужчины. От удара иномарка опрокинулась набок.
В результате ДТП никто не пострадал.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...