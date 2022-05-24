ВАЗ возглавил рейтинг популярных марок автомобилей в России

Финансовый маркетплейс Сравни и Страховой дом ВСК опубликовали рейтинг популярных брендов автопроизводителей и марок авто среди покупателей полисов ОСАГО в период с января по май 2022 года.

По данным Сравни, в России чаще всего страховали автомобили марки ВАЗ, которой уступают авто иностранных марок: Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Популярность российского производителя эксперты объяснили большой модельной линейкой и ее доступностью для населения. Бренды сохранили свои позиции в рейтинге с 2021 года — отечественный ВАЗ также возглавлял топ автопроизводителей с самым большим количеством застрахованных автомобилей.

Среди наиболее популярных моделей авто, застрахованных в 2022 году, лидирует Kia Rio.

"Несмотря на то что самый популярный производитель — ВАЗ, по отдельным моделям в нашем рейтинге лидирует Kia Rio, второе место занимает Hyundai Solaris, а тройку лидеров замыкает Ford Focus. Почти не уступает остальным моделям ВАЗ Vesta, опередив в рейтинге популярных среди россиян авто еще одну модель — Renault Logan", — прокомментировал Василий Аримов, руководитель сервиса по подбору ОСАГО в Сравни.

"Марка ВАЗ в России традиционно была востребована, а снижение доли новых иностранных автомобилей может ещё больше повысить популярность. Также хотелось бы отметить и нововведения в ОСАГО в нынешнем году: были внесены изменения в указание Банка России в части расширения тарифного коридора, а также с апреля 2022 года вступили нововведения в системе КБМ, необходимые для более точной и персонализированной оценки вождения, для дисциплинированных водителей цена сохранится, а для аварийных увеличится", — отметил Антон Смулько, заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК.

Также в компании отметили лидирующие бренды в крупных российских городах: в Москве и области чаще всего страховали автомобили марок Kia, Nissan и Volkswagen; в Санкт-Петербурге и области — Volkswagen, Renault и Kia; в Екатеринбурге и области, в Казани и республике Татарстан лидирующую позицию занял ВАЗ; в Нижнем Новгороде и области — Kia, а в Новосибирске и области — Toyota.