Дарья Касаткина одержала победу в первом круге "Ролан Гаррос"

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина уверенно вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2022, пишет championat.com.

В первом раунде "Ролан Гаррос" Касаткина разгромила представительницу Словакии Ребекку Шрамкову со счетом 6:2, 6:0. Встреча продлилась 56 минут. Касаткина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Шрамковой — ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного использованного брейк-пойнта из одного заработанного.

Следующей соперницей Касаткиной станет победительница матча Панна Удварди (Венгрия) — Фернанда Контрерас Гомес (Мексика, Q).

Общий призовой фонд "Ролан Гаррос" составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.