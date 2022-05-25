В Отрадном разыскали автомобилистку, которая сбила пешехода и скрылась

Во вторник, 24 мая, в Отрадном искали автомобилистку, которая сбила пожилого мужчину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:20 39-летняя женщина на Dodge Nitro SXT выезжала на проезжую часть из двора около дома № 35 по ул. Буровиков. Она сбила 71-летнего мужчину, который пересекал дорогу в не предназначенном для этого месте. После этого водитель скрылась.

Пострадавшего доставили в больницу, но госпитализация ему не потребовалась.

ГУ МВД отмечает, что позже женщину разыскали, в этот момент она была пьяна. Теперь правоохранители попытаются выяснить, находилась ли автомобилистка пьяной за рулем или же употребила спиртное позже.