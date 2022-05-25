В Отрадном разыскали автомобилистку, которая сбила пешехода и скрылась

Во вторник, 24 мая, в Отрадном искали автомобилистку, которая сбила пожилого мужчину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 17:20 39-летняя женщина на Dodge Nitro SXT выезжала на проезжую часть из двора около дома № 35 по ул. Буровиков. Она сбила 71-летнего мужчину, который пересекал дорогу в не предназначенном для этого месте. После этого водитель скрылась.
Пострадавшего доставили в больницу, но госпитализация ему не потребовалась.
ГУ МВД отмечает, что позже женщину разыскали, в этот момент она была пьяна. Теперь правоохранители попытаются выяснить, находилась ли автомобилистка пьяной за рулем или же употребила спиртное позже.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...