Tele2: Клиенты активнее скачивают приложения соцсетей и мессенджеров

Tele2, российский оператор мобильной связи, зафиксировал кратный рост установки приложений новых социальных сетей, мессенджеров в марте – апреле 2022 года. На фоне изменения продуктового ландшафта среди соцсетей наиболее высокие приросты показали новые приложения TenChat и "ЯRus". Приложение "ВКонтакте" стали скачивать почти в полтора раза чаще. Число установок мессенджера Telegram в марте выросло в 3,3 раза по сравнению с февралем. Количество скачиваний приложений отечественных маркетплейсов в среднем увеличилось на 2%.
В марте 2022 года пользователи активно скачивали приложения социальных сетей: общее количество установок увеличилось в 1,5 раза. Чаще всего клиенты оператора выбирали следующие приложения: "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен", "ЯRus", Discord, TenChat. Наибольшую динамику роста числа установок в марте относительно февраля 2022 года показало приложение TenChat для делового сообщества. Количество скачиваний выросло в 83 раза, а в апреле клиенты Tele2 устанавливали его в 33 раза чаще, чем в феврале.
На втором месте — новая социальная сеть "ЯRus" с приростом скачиваний приложения в 30 раз в марте и в 10 раз в апреле относительно февраля текущего года. Третье место занимает "ВКонтакте" — установки приложений выросли в марте и апреле на 42% и 38,7% соответственно. В апреле объем установок приложения Discord — популярной у геймеров и учебного сообщества платформы — вырос на 51%.
Наибольший прирост скачиваний мобильного приложения среди мессенджеров показал Telegram — в 3,3 раза в марте и 1,4 раза в апреле. Тем временем количество установок приложения WhatsApp в марте и апреле снизилось на 29% и 19% соответственно.
Среднее количество скачиваний приложений отечественных маркетплейсов выросло на 2%. Прирост в начале весны показали "СберМаркет" (+9%), Lamoda (+7%), Wildberries (+6%), Ozon (+3%). При этом в марте снизилась активность скачиваний зарубежных платформ: приложение AliExpress выбирали на 46% реже, чем в феврале. Любопытно, что уже в апреле его установки выросли на 13% относительно февраля.
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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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