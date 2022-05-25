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Банк "Открытие": регулятор снизит ключевую ставку на два процентных пункта или более

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"Необходимость снижения ставки обусловлена замедлением темпов роста цен и инфляционных ожиданий населения. Их медианная оценка на год вперед в мае снизилась на 1 п. п. и составила 11,5% — это минимальное значение за последние 12 месяцев. Вернулись к уровням начала года и ценовые ожидания предприятий. Недельные темпы роста цен указывают на то, что инфляция временно вернулась на траекторию роста, соответствующую целевому уровню Банка России в 4%. Временно — поскольку замедление в значительной степени вызвано коррекцией цен на непродовольственные товары после всплеска цен в марте на электронику, туризм и легковые автомобили. Прогнозы "Открытия Research" относительно инфляции на конец 2022 г. составляют 15,5%-16,5% г/г, прогнозы инфляции на год вперед — от 4% до 6% в зависимости от дальнейшей динамики валютного курса, в отношении которого набор сценариев остается достаточно широким.

Тот факт, что регулятор решил не ждать заседания 10 июня, свидетельствует о намерениях заметно снизить ключевую ставку. По оценкам "Открытие Research", речь может идти о снижении на 2 или даже 3 п. п. — конкретный выбор может быть обусловлен последними данными по недельной инфляции и выдачам кредитов. Такая срочность вызвана снижением гибкости валютного рынка вследствие внутренних и внешних ограничений на операции с капиталом и сложностями с восстановлением импорта — в результате курс рубля продолжает чрезмерно укрепляться. Курс бивалютной корзины в настоящий момент составляет менее 57 рублей, что близко к минимуму с 2015 г. Снижение нормы обязательной продажи выручки также не подействует, поскольку экспортеры обеспокоены рисками заморозки активов и предпочитают рубль как "безопасную гавань", которая к тому же приносит высокий доход в размере действующей ключевой ставки. Снижение доходности в рубле должно способствовать диверсификации этих вложений в пользу других валют — казахского тенге, китайского юаня или дирхама ОАЭ, последний из которых жестко привязан к доллару США. В этих целях снижение ключевой ставки должно быть максимальным, на которое только готов пойти Банк России с учетом других обстоятельств. Впрочем, необходимо понимать, что даже снижение ставки до уровня 11-12%, которого вполне можно ожидать в текущих условиях, не приведет к существенному мгновенному изменению потоков на валютном рынке.

Снижение ставки в целом ожидаемо рынком и вряд ли приведет к резкой коррекции курса рубля, но может замедлить или остановить его укрепление".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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