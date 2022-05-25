"Ростелеком" предлагает операторам связи сервис с искусственным интеллектом для роботизации служб технической поддержки

Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком" предлагает операторам связи сервис (чат-бот) для стандартизации и роботизации служб технической поддержки и баз знаний, основанный на искусственном интеллекте.
Чат-бот общается с пользователями и отвечает на типовые вопросы с применением виджета на сайте, мессенджеров, электронной почты, социальных сетей, объединяя все информационные каналы общения с клиентами в едином интерфейсе оператора.
Искусственный интеллект чат-бота позволяет вдвое сократить время, затрачиваемое на решение клиентского обращения и осуществление продаж, взяв на себя всю типовую и рутинную работу оператора: ответы на вопросы, регистрацию заявок и отслеживание статуса, массовые оповещения.
Кроме того, чат-бот можно использовать, чтобы помочь сотрудникам технической поддержки компании ориентироваться во внутренних положениях, документации, процедурах, кадровой информации и других внутренних системах.
В случае когда робот не может ответить на вопрос, он переводит его на оператора, что позволяет добиться максимального качества поддержки и предоставлять всегда корректные ответы.
Разработчиком чат-бота является российская компания AutoFAQ.
Преимуществами предложения "Ростелекома" является трехкратное сокращение расходов заказчика на техническую поддержку (по сравнению с фондом оплаты труда сотрудников), автономность, позволяющая почти половину обращений решать без участия человека, и оперативность ответа клиенту при решении типового вопроса. Бот как телесуфлер сможет предложить варианты ответа оператору и показать всю доступную информацию из баз знаний.
Сервис может использоваться в контакт-центрах, во внутренней системе регистрации оператора связи для сокращения времени на создание заявок и передачу их конечному исполнителю, а также для сервиса оповещений и календаря работ для оповещения абонентов или сотрудников собственной компании. Кроме того, сервис можно применять для работы с VIP-клиентами.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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