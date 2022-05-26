В парке им. 50-летия Октября появились шесть лебедей

В бассейнах парка им. 50-летия Октября появились шесть лебедей, сообщает пресс-служба мэрии.

Теперь здесь обитают всего 10 лебедей, компанию которым составляют гуси - местные "охранники" птичьего ареала. Должный уход и полноценное двухразовое питание обеспечено. Прежде всего, это пропаренное зерно (ячмень, овес, пшеница, геркулес), свежие овощи, которые предварительно измельчаются с помощью терки или овощерезки, и, конечно, рыба - ее нарезают мелкими кусочками, чтобы птицы не подавились костями. А лягушек и улиток они добывают себе из водоема сами.



В дальнейшем планируется подселить черных лебедей.

Сотрудники МАУ "Парки Самары" обращают внимание и на то, что для всех желающих покормить крылатых питомцев (дополнительно к основному рациону) памятка размещена у лебяжьего домика. Из нее можно узнать, чем лакомятся птицы, а что давать им категорически запрещено, поскольку это может нанести вред и даже привести к их гибели.