В парке им. 50-летия Октября появились шесть лебедей

В бассейнах парка им. 50-летия Октября появились шесть лебедей, сообщает пресс-служба мэрии.
Теперь здесь обитают всего 10 лебедей, компанию которым составляют гуси - местные "охранники" птичьего ареала. Должный уход и полноценное двухразовое питание обеспечено. Прежде всего, это пропаренное зерно (ячмень, овес, пшеница, геркулес), свежие овощи, которые предварительно измельчаются с помощью терки или овощерезки, и, конечно, рыба - ее нарезают мелкими кусочками, чтобы птицы не подавились костями. А лягушек и улиток они добывают себе из водоема сами.
В дальнейшем планируется подселить черных лебедей.
Сотрудники МАУ "Парки Самары" обращают внимание и на то, что для всех желающих покормить крылатых питомцев (дополнительно к основному рациону) памятка размещена у лебяжьего домика. Из нее можно узнать, чем лакомятся птицы, а что давать им категорически запрещено, поскольку это может нанести вред и даже привести к их гибели.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !