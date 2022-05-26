В Самаре госпитализировали юного велосипедиста, попавшего под машину

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В среду, 25 мая, в Самаре произошло ДТП с участием 37-летнего водителя Hyundai Accent. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.