Самара станет российской столицей единоборств

В Самаре впервые состоится всероссийский фестиваль единоборств "Кубок губернатора". Соревнования пройдут в СКК "Дворец спорта" с 3 по 6 июня 2022 года.

В турнире примут участие более тысячи юных спортсменов в возрасте от шести до семнадцати лет из 21 региона страны: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Костромской, Пермской, Архангельской, Свердловской, Оренбургской, Ульяновской, Волгоградской, Псковской, Тюменской и Тульской областей, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Ингушетии, Краснодарского края и Самарской области. Свою команду представит также Казахстан.

Открытый турнир позволит спортсменам повысить уровень своего мастерства в соревнованиях по тхэквондо и кикбоксингу (в разделах ORIGINAL и POINT-CONTACT), в ринговых разделах кикбоксинга (FULL-CONTACT и K-1), а также в двух разделах бразильского джиу-джитсу (GI и NO-GI).

"Я рад, что со всей страны к нам приедут юные бойцы, чтобы проявить спортивный характер и волю к победе. Надеюсь, что фестиваль единоборств "Кубок губернатора" станет настоящим праздником не только для участников турнира, но и для зрителей. Самарская область уделяет особое внимание развитию и популяризации детско-юношеского спорта. И я уверен, что грядущий турнир станет событием, способным привлечь к занятиям спортом еще больше мальчишек и девчонок. Сейчас в регионе благодаря реализации национальных проектов для этого создаются все условия", - заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Организаторы спортивного фестиваля - правительство Самарской области, Самарская региональная федерация тхэквондо ИТФ и клуб единоборств "Витязь".

Торжественная церемония открытия "Кубка губернатора" состоится 4 июня. Помимо соревнований юных спортсменов, зрителей ждут бои звезд единоборств и концерт группы DʼBlack Blues Orchestra.

"Я с удовольствием еду в Самару на "Кубок губернатора" и приглашаю всех на этот масштабный фестиваль. Я тоже выйду на татами на бой с Романом Лукашевичем. Приходите болеть за меня и за будущих чемпионов, которые приедут в город на Волге со всей России", - сообщил один из участников фестиваля, легендарный боец, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон.

Почетными гостями фестиваля единоборств станут президент федерации тхэквондо ИТФ России Сергей Сейранов, член бюро Центрального совета Союза машиностроителей России, почетный гражданин Самары Владимир Аветисян, первый вице-президент федерации тхэквондо ИТФ России Юрий Калашников, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, боец смешанных единоборств Джефф Уильям Монсон.

Организаторы планируют, что фестиваль единоборств "Кубок губернатора" станет в Самаре традиционным.