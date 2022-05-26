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Единоборства Спорт

Самара станет российской столицей единоборств

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре впервые состоится всероссийский фестиваль единоборств "Кубок губернатора". Соревнования пройдут в СКК "Дворец спорта" с 3 по 6 июня 2022 года.

В турнире примут участие более тысячи юных спортсменов в возрасте от шести до семнадцати лет из 21 региона страны: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Костромской, Пермской, Архангельской, Свердловской, Оренбургской, Ульяновской, Волгоградской, Псковской, Тюменской и Тульской областей, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Ингушетии, Краснодарского края и Самарской области. Свою команду представит также Казахстан.

Открытый турнир позволит спортсменам повысить уровень своего мастерства в соревнованиях по тхэквондо и кикбоксингу (в разделах ORIGINAL и POINT-CONTACT), в ринговых разделах кикбоксинга (FULL-CONTACT и K-1), а также в двух разделах бразильского джиу-джитсу (GI и NO-GI).

"Я рад, что со всей страны к нам приедут юные бойцы, чтобы проявить спортивный характер и волю к победе. Надеюсь, что фестиваль единоборств "Кубок губернатора" станет настоящим праздником не только для участников турнира, но и для зрителей. Самарская область уделяет особое внимание развитию и популяризации детско-юношеского спорта. И я уверен, что грядущий турнир станет событием, способным привлечь к занятиям спортом еще больше мальчишек и девчонок. Сейчас в регионе благодаря реализации национальных проектов для этого создаются все условия", - заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Организаторы спортивного фестиваля - правительство Самарской области, Самарская региональная федерация тхэквондо ИТФ и клуб единоборств "Витязь".

Торжественная церемония открытия "Кубка губернатора" состоится 4 июня. Помимо соревнований юных спортсменов, зрителей ждут бои звезд единоборств и концерт группы DʼBlack Blues Orchestra.

"Я с удовольствием еду в Самару на "Кубок губернатора" и приглашаю всех на этот масштабный фестиваль. Я тоже выйду на татами на бой с Романом Лукашевичем. Приходите болеть за меня и за будущих чемпионов, которые приедут в город на Волге со всей России", - сообщил один из участников фестиваля, легендарный боец, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон.

Почетными гостями фестиваля единоборств станут президент федерации тхэквондо ИТФ России Сергей Сейранов, член бюро Центрального совета Союза машиностроителей России, почетный гражданин Самары Владимир Аветисян, первый вице-президент федерации тхэквондо ИТФ России Юрий Калашников, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, боец смешанных единоборств Джефф Уильям Монсон.

Организаторы планируют, что фестиваль единоборств "Кубок губернатора" станет в Самаре традиционным.

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Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 12:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

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Дмитрий Гр 05 марта 2013 04:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

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