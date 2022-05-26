Музей Эльдара Рязанова приглашает детей на "МУЛЬТИКвест"

В воскресенье, 29 мая, в 14:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет игра-занятие "МУЛЬТИКвест" (6+).
"Добрые и забавные герои советских мультфильмов хотят познакомиться поближе с современными девчонками и мальчишками, чтобы рассказать им свои фантастические истории. А лучше узнать МУЛЬТИгероев позволит квест, участникам которого нужно будет выполнить несколько заданий. Наших участников ждут запутанные ребусы и зашифрованные письмена, загадки и вопросы. В некоторых заданиях вопросами будут сами мультфильмы", - описывают игру сотрудники музея.
Лектор - Елена Козырева, старший научный сотрудник музея.
Цена 150 руб. - детский билет, 250 руб. - взрослый билет. Количество мест ограниченно. Обязательна предварительная запись по телефону (846) 332-05-16.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?