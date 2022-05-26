Музей Эльдара Рязанова приглашает детей на "МУЛЬТИКвест"

В воскресенье, 29 мая, в 14:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет игра-занятие "МУЛЬТИКвест" (6+).

"Добрые и забавные герои советских мультфильмов хотят познакомиться поближе с современными девчонками и мальчишками, чтобы рассказать им свои фантастические истории. А лучше узнать МУЛЬТИгероев позволит квест, участникам которого нужно будет выполнить несколько заданий. Наших участников ждут запутанные ребусы и зашифрованные письмена, загадки и вопросы. В некоторых заданиях вопросами будут сами мультфильмы", - описывают игру сотрудники музея.

Лектор - Елена Козырева, старший научный сотрудник музея.

Цена 150 руб. - детский билет, 250 руб. - взрослый билет. Количество мест ограниченно. Обязательна предварительная запись по телефону (846) 332-05-16.