Клиенты Tele2 могут порекомендовать оператора друзьям и получить до 2000 рублей

Tele2, российский оператор мобильной связи, сделал более выгодной программу Tele2Friends, по условиям которой клиенты приглашают друзей стать абонентами компании. За каждое успешное подключение по рекомендации они получат бонус до 2000 рублей, а новые пользователи — постоянную скидку на тариф 30-50%.
Участники Tele2Friends рекомендуют знакомым услуги оператора и получают за это бонус на счет мобильного телефона. Обновленная программа предполагает повышенное вознаграждение для того, кто посоветовал Tele2. Еще один бонус — бессрочная скидка на услуги связи его другу, который станет абонентом компании.
Человек, который подключится к Tele2 по рекомендации друга, получит скидку от 30% до 50%, а действующий клиент — от 700 до 2000 рублей на баланс. Узнать точный размер бонусов можно на сайте или в мобильном приложении оператора, указав действующий номер телефона приглашаемого абонента.
Приглашением служит ссылка с промокодом: ее клиент Tele2 может отправить другу через личный кабинет на сайте или приложение. Получив рекомендацию, друг переходит в Tele2 со своим прежним номером. После этого он активирует код в личном кабинете. Скидка на тариф действует бессрочно со следующего месяца после активации промокода. Клиент Tele2 получит бонус за рекомендацию другу, когда тот внесет абонентскую плату за второй месяц. Программа распространяется на тарифы "Мой разговор", "Мой онлайн", "Мой онлайн+". Подробнее — на сайте tele2.ru.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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