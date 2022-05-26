Обладатель Кубка Гагарина Тахир Мингачев провел мастер-класс для юных самарских хоккеистов

В среду, 25 мая, воспитанник самарского хоккея, обладатель Кубка Гагарина Тахир Мингачев провел в СКК "Дворец спорта" мастер-класс для юных воспитанников СШОР №1, в которой занимался когда-то сам.

Тахир занимается хоккеем с 4 лет. Первый тренер - Валерий Додаев. Амплуа - нападающий. Выступал за самарские клубы "Комета" и ЦСК ВВС, а также за столичные клубы "Красная Армия", "Звезда". Серебряный призер чемпионата мира U-18 (Швеция, 2019). В составе "Звезды" в сезоне 2019/2020 стал чемпионом Высшей хоккейной лиги. В завершившемся сезоне 2021/2022 в составе ЦСКА (Москва) выиграл главный трофей отечественного хоккея - Кубок Гагарина (КХЛ).

Юные хоккеисты "Кометы" тренируются под руководством Руслана Музафарова. Команда 2009 года рождения не раз побеждала во всероссийских и международных турнирах. "Для ребят это не просто общение на льду с известным спортсменом, чемпионом - в первую очередь это мотивация, которая помогает детям настроиться на дальнейшее развитие и совершенствование в спорте", - отметил Руслан Музафаров.

На мастер-классе ребята отрабатывали упражнения для улучшения техники катания, владения клюшкой, контроля шайбы, а также различные варианты обыгрыша и броски по воротам. Юные хоккеисты схватывали указания на лету.

"Я всегда с радостью прихожу к ребятами на тренировки, заряжаюсь от них энергией. Буду счастлив, если мои мастер-классы помогут ребятам еще больше влюбиться в хоккей и улучшат их навыки", - рассказал Тахир Мингачев.

Ранее Тахир уже встречался с ребятами. Несколько недель назад хоккеист привозил в Самару Кубок Гагарина. Такая возможность предоставляется каждому из игроков победившей в финале команды. Как правило, хоккеисты везут Кубок на родину. Сфотографироваться со спортсменом и Кубком в столице региона собралось свыше тысячи жителей.

На встрече Мингачев заявил, что планирует еще не раз привезти Кубок в родной город. Юным спортсменам было интересно узнать о его слагаемых успеха, страхах перед выходом на лед, легионерах лиги КХЛ, а также просили совета, как вести себя на тренировках, готовиться к соревнованиям и не терять мотивации.

Сегодня общее количество занимающихся хоккеем в Самарской области составляет свыше 13 тыс. человек. Благодаря вниманию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова решена хроническая проблема самарского хоккея - нехватка льда. Сегодня только в Самаре - 10 ледовых площадок.

Две из них располагаются в современном Дворце спорта, который был открыт в сентябре прошлого года в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни". На спортивном объекте расположены главная ледовая арена на 5000 зрительских мест и тренировочный каток.