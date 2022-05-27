Дарья Касаткина уверенно вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина уверенно пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции-2022, пишет "Чемпионат".

Во втором круге турнира "Ролан Гаррос" Касаткина (20) разгромила представительницу Мексики Фернанду Контрерас Гомес (Q) со счетом 6:0, 6:3. Встреча продлилась 56 минут.

Мексиканская теннисистка за два сета выполнила один эйс, допустила четыре ошибки на подаче и реализовала единственный брейк-пойнт. Касаткина не подавала навылет, сделала одну двойную ошибку и пять раз взяла подачу соперницы при пяти брейк-пойнтах.

В третьем круге "Ролан Гаррос" Касаткина сыграет с победительницей пары Даниэль Коллинз (США) - Шелби Роджерс (США).