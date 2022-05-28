В ДТП на дороге в Ширяево погиб 87-летний водитель легковушки

В субботу, 28 мая, на дороге от трассы М5 к Ширяево в Ставропольском районе в ДТП погиб 87-летний мужчина, сообщили в районном отделе ГИБДД.
Пенсионер на Lada Kalina утром ехал в направлении Ширяево и, по предварительным данным полицейских, на 11-м километре дороги не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в стоявший грузовой автомобиль HOWO.
В результате удара водитель получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда бригады скорой помощи. Его 82-летняя пассажирка госпитализирована в реанимационное отделение Тольяттинской городской клинической больницы № 5 с тяжелыми травмами.
На месте трагедии работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Ставропольскому району. По данному факту проводится проверка.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...