В ДТП на дороге в Ширяево погиб 87-летний водитель легковушки

В субботу, 28 мая, на дороге от трассы М5 к Ширяево в Ставропольском районе в ДТП погиб 87-летний мужчина, сообщили в районном отделе ГИБДД.

Пенсионер на Lada Kalina утром ехал в направлении Ширяево и, по предварительным данным полицейских, на 11-м километре дороги не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в стоявший грузовой автомобиль HOWO.

В результате удара водитель получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда бригады скорой помощи. Его 82-летняя пассажирка госпитализирована в реанимационное отделение Тольяттинской городской клинической больницы № 5 с тяжелыми травмами.

На месте трагедии работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Ставропольскому району. По данному факту проводится проверка.