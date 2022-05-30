На трассе под Самарой водитель иномарки сбил насмерть кабана

В воскресенье, 29 мая, в Приволжском районе в 0:15 34-летний водитель автомобиля Mazda CX-5 на 6 км трассы Приволжье - Екатериновка сбил кабана, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, он нарушил п. 10.1 ПДД РФ, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, в результате чего сбил животное. Затем автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Его доставили в лечебное учреждение и госпитализировали. А сбитый кабан погиб.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, и призывают участников движения соблюдать ПДД.