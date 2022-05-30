На трассе под Самарой водитель иномарки сбил насмерть кабана

В воскресенье, 29 мая, в Приволжском районе в 0:15 34-летний водитель автомобиля Mazda CX-5 на 6 км трассы Приволжье - Екатериновка сбил кабана, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, он нарушил п. 10.1 ПДД РФ, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, в результате чего сбил животное. Затем автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Его доставили в лечебное учреждение и госпитализировали. А сбитый кабан погиб.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...