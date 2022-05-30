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Экономика и бизнес

В Самаре прошел образовательный семинар о выстраивании PR-стратегии для бизнеса

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19 мая самарские предприниматели собрались на вебинаре регионального центра инноваций StartupSamara, чтобы узнать, как архетипы в маркетинге помогают выстраивать PR-стратегии и за счет чего бизнес может увеличить свои продажи.

Экспертом семинара выступила Зарина Мингалеева, дипломированный маркетолог, профессиональный PR-специалист и организатор бизнес/PR/GR-мероприятий. Зарина подробно рассказала участникам обо всех этапах создания бренда и о том, как разные типы клиентов взаимодействуют с брендом на каждом этапе. Участники узнали, как говорить с целевой аудиторией на "одном языке" и увеличивать лояльность клиентов, грамотно отстраиваясь от конкурентов.

Запись семинара "Выстраивание PR-стратегии для бизнеса" можно посмотреть на официальной странице StartupSamara Вконтакте.

Семинар организован региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и в партнерстве с "Патентным бюро АЙПИ Право".

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Последние комментарии

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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