В Самаре прошел образовательный семинар о выстраивании PR-стратегии для бизнеса

19 мая самарские предприниматели собрались на вебинаре регионального центра инноваций StartupSamara, чтобы узнать, как архетипы в маркетинге помогают выстраивать PR-стратегии и за счет чего бизнес может увеличить свои продажи.

Экспертом семинара выступила Зарина Мингалеева, дипломированный маркетолог, профессиональный PR-специалист и организатор бизнес/PR/GR-мероприятий. Зарина подробно рассказала участникам обо всех этапах создания бренда и о том, как разные типы клиентов взаимодействуют с брендом на каждом этапе. Участники узнали, как говорить с целевой аудиторией на "одном языке" и увеличивать лояльность клиентов, грамотно отстраиваясь от конкурентов.

Запись семинара "Выстраивание PR-стратегии для бизнеса" можно посмотреть на официальной странице StartupSamara Вконтакте.

Семинар организован региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и в партнерстве с "Патентным бюро АЙПИ Право".