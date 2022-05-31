Предприятия отдельных отраслей получат льготу при расчете арендной платы

Для предприятий отдельных отраслей, арендующих находящуюся в госсобственности землю, будет снижен размер арендной платы. Такое решение было принято на заседании правительства Самарской области, которое провел в понедельник, 30 мая, глава регионального кабинета министров Виктор Кудряшов.
Во втором полугодии для ряда предприятий, арендующих земельные участки, которые находятся в собственности правительства Самарской области и государственной собственности, арендная плата будет сокращена на 10%.
Нововведение коснется организаций, наиболее пострадавших в условиях санкционных ограничений и осуществляющих такие виды деятельности, как производство продуктов питания, бумаги, лекарств, химической продукции, транспортных средств, а также работающих в сфере здравоохранения, спорта и социального обслуживания. Решение охватывает все предприятия, для которых были перенесены сроки уплаты налога с применением упрощенной системы налогообложения за 2021 год. Мера поддержки не распространяется на участки под строительство.
Новая льгота по аренде станет еще одной составляющей обширного пакета мер поддержки, включенных в региональный план первоочередных действий по обеспечению социально-экономического развития Самарской области в условиях внешнего санкционного давления.
Кроме того, на заседании правительства было одобрено еще одно "антисанкционное" решение. Кабинет министров коллегиально оформил разрешение министерству строительства региона на закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика при реализации проектов капитального строительства двух объектов социального назначения - детского сада в Промышленном районе возле Воронежских озер и нового здания музейно-выставочного комплекса "Самара Космическая".
Напомним, правительство РФ наделило регионы правом заключать госконтракт с единственным поставщиком в целях упрощения процедур по оформлению документов и ускорения процесса строительства объектов. Это решение стало дополнительной антикризисной мерой поддержки строительной отрасли в условиях санкций.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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