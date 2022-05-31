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Государство и Бизнес Экономическая политика

Предприятия отдельных отраслей получат льготу при расчете арендной платы

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для предприятий отдельных отраслей, арендующих находящуюся в госсобственности землю, будет снижен размер арендной платы. Такое решение было принято на заседании правительства Самарской области, которое провел в понедельник, 30 мая, глава регионального кабинета министров Виктор Кудряшов.

Во втором полугодии для ряда предприятий, арендующих земельные участки, которые находятся в собственности правительства Самарской области и государственной собственности, арендная плата будет сокращена на 10%.

Нововведение коснется организаций, наиболее пострадавших в условиях санкционных ограничений и осуществляющих такие виды деятельности, как производство продуктов питания, бумаги, лекарств, химической продукции, транспортных средств, а также работающих в сфере здравоохранения, спорта и социального обслуживания. Решение охватывает все предприятия, для которых были перенесены сроки уплаты налога с применением упрощенной системы налогообложения за 2021 год. Мера поддержки не распространяется на участки под строительство.

Новая льгота по аренде станет еще одной составляющей обширного пакета мер поддержки, включенных в региональный план первоочередных действий по обеспечению социально-экономического развития Самарской области в условиях внешнего санкционного давления. 

Кроме того, на заседании правительства было одобрено еще одно "антисанкционное" решение. Кабинет министров коллегиально оформил разрешение министерству строительства региона на закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика при реализации проектов капитального строительства двух объектов социального назначения - детского сада в Промышленном районе возле Воронежских озер и нового здания музейно-выставочного комплекса "Самара Космическая".

Напомним, правительство РФ наделило регионы правом заключать госконтракт с единственным поставщиком в целях упрощения процедур по оформлению документов и ускорения процесса строительства объектов. Это решение стало дополнительной антикризисной мерой поддержки строительной отрасли в условиях санкций.

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