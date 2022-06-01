Евгений Бодров вернулся в "Ладу"

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракт на один сезон с нападающим Евгением Бодровым. сообщает пресс-служба клуба.

Нападающий Бодров в сезоне 2021/22 выступал в чемпионате Польши за "Краковию". В 40 матчах регулярного чемпионата он набрал 35 (12+23) очков, а в шести матчах плей-офф Евгений заработал пять (2+3) очков.

Бодров - воспитанник "Лады", выступал за команду с 2005 по 2009 год и в сезоне 2020/21. Является двукратным обладателем Континентального кубка ("Лада", "Краковия") и обладателем Кубка Гагарина в составе "Ак Барса".