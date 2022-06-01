Дарья Касаткина вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв еще одну россиянку Веронику Кудерметову - 6:4, 7:6 (7:5).

Для Дарьи Касаткиной это первый в карьере выход в полуфинал турнира серии Большого шлема.

В полуфинале "Ролан Гаррос" Касаткина (20 место в мировом рейтинге) сразится либо с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек, либо с американкой Джессикой Пегулой (11). Они также сыграют сегодня, 1 июня.