На трассе М-5 под Самарой в ДТП погиб водитель "Газели"

В среду, 1 июня, в 14:55 на 1051 километре трассы М-5 "Урал" 46-летний водитель автомобиля "Газель" столкнулся во время движения с большегрузом "Scania" под управлением 42-летнего водителя, который двигался в попутном направлении и начал притормаживать, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, на месте ДТП погиб водитель "Газели".
Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место автоаварии, обеспечили беспрепятственный проезд других транспортных средств, приняли все меры по установлению очевидцев произошедшего и опросили их.
В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...