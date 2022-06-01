На трассе М-5 под Самарой в ДТП погиб водитель "Газели"

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В среду, 1 июня, в 14:55 на 1051 километре трассы М-5 "Урал" 46-летний водитель автомобиля "Газель" столкнулся во время движения с большегрузом "Scania" под управлением 42-летнего водителя, который двигался в попутном направлении и начал притормаживать, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.