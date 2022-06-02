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Преступления Происшествия

Женщина, продавшая алкоголь ребенку, получила судимость

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Самары привлечена к уголовной ответственности за повторную продажу алкоголя несовершеннолетнему, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Ранее 49-летняя продавщица магазина привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В середине марта этого года сотрудники территориального отдела полиции выявили факт реализации продавцом магазина, расположенного на ул. Владимирской одной бутылки алкогольного напитка объемом 0,5 л несовершеннолетнему. В ходе сбора административного материала по данному факту полицейские выяснили, что продавец в феврале уже привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Тогда ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере 16 тыс. рублей.

На этот раз в отношении женщины возбудили и передали в Ленинский районный суд Самары уголовное дело. Суд назначил ей наказание в виде в виде штрафа в размере 60 тыс. руб. в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

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