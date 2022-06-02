Три человека пострадали при массовом ДТП на ул. Утевской в Самаре

В среду, 1 июня, в Самаре в ДТП попала 55-летняя автомобилистка, которую за последний год 48 раз наказывали за нарушение ПДД. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В 19:30 она ехала на Hyundai Getz по Николаевскому проспекту. Поворачивая налево в районе дома №34 по ул. Утевской, она не уступила дорогу и столкнулась с "Газелью" под управлением 46-летнего мужчины. От удара "Газель" отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Renault Logan, за рулем которого был 47-летний водитель.

В результате аварии госпитализировали троих человек: водителя Hyundai, 46-летнюю пассажирку Renault и 38-летнего пассажира "Газели".

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.