Три человека пострадали при массовом ДТП на ул. Утевской в Самаре

В среду, 1 июня, в Самаре в ДТП попала 55-летняя автомобилистка, которую за последний год 48 раз наказывали за нарушение ПДД. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
В 19:30 она ехала на Hyundai Getz по Николаевскому проспекту. Поворачивая налево в районе дома №34 по ул. Утевской, она не уступила дорогу и столкнулась с "Газелью" под управлением 46-летнего мужчины. От удара "Газель" отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Renault Logan, за рулем которого был 47-летний водитель.
В результате аварии госпитализировали троих человек: водителя Hyundai, 46-летнюю пассажирку Renault и 38-летнего пассажира "Газели".
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...