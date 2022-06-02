Уже можно: какие обязанности можно переложить на 14-летнего ребенка

14 лет - возраст-катастрофа. Взросление очевидно, самостоятельность из вчера еще покладистого ребенка так и прет, но что делать - непонятно. Психологи советуют родителям дать то, чего просит подросток, но с пользой для себя.

Какие дела уже можно переложить на четырнадцатилетку по закону, по возрасту и просто потому, что вы так сказали:

Взрослый, значит при деле. Пора соблюдать семейные традиции, сохранять общее имущество и, что особенно важно, соблюдать чистоту в доме. То есть убираться в комнате, относить грязную одежду в стирку и мыть посуду. Все это, между прочим, хотя и завуалированно, но прописано в Семейном кодексе.

Работать и зарабатывать. Конечно, становиться добытчиком пока рано, но в 14 лет подросток уже может официально устроиться на работу. Например, подрабатывать в свободное от учебы время с согласия одного из родителей не более четырех часов в день. Старшеклассник может трудиться в театре, участвовать в концертах, сажать цветы, красить заборы и т.п. Если ребенок попытается монетизировать новую возможность за счет семьи и просит оплатить услуги, напомните, что стать предпринимателем ему можно только в 18 лет. А зарплате в конверте вы говорите решительно: "Нет".

Вести бюджет и планировать расходы. В 14 уже можно распоряжаться своим заработком, стипендией, а значит тратить полученные деньги самостоятельно, не спрашивая разрешения у взрослых, или пополнять семейный бюджет. Для этого нужны азы финансовой грамотности, поэтому чтение книг по финансированию и экономике неизбежно. Как только хоть какая-то база знаний получена, несовершеннолетний может самостоятельно вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими. Например, открыть накопительный счет.

Строить будущую империю. В 14 подросток уже может оформить авторские права на свои произведения. Удачные фото в соцсетях, набирающие тысячи лайков, первая написанная самостоятельно песня с хвалебными комментариями под постом или компьютерная игра, в которую "рубятся" одноклассники, вполне этого достойны. С малого начинаются первые шаги в серьезное, юридически грамотное будущее.

Организовывать свой досуг самостоятельно. С 14 лет подросток может участвовать не в детских кружках, а в более серьезных молодежных общественных объединениях: скауты, зоозащитники и т.д. Ему будет точно интересно, а вот спокойнее ли вам - непонятно.

В 14 подростки уже получают паспорт, нередко считают родителей мало разбирающимися в современной жизни, консервативными, непонимающими и чувствуют в себе силы свернуть горы. Правда, с тем же успехом могут наломать дров. Задача родителей - помочь детям стать самостоятельными. Начинать лучше с малого, дать ребенку желаемую свободу, при этом ненавязчиво оградить от ошибок. По данным розничной сети Tele2, в 70% случаев родители приводят своих четырнадцатилетних детей в салон связи и покупают ему первую SIM-карту на его имя. Здесь действует принцип "Доверяю, но проверяю". У ребенка теперь есть своя собственная SIM-карта, он может сам пополнять баланс, следить за счетом. В то же время для несовершеннолетних абонентов ограничена возможность подключения ряда финансовых услуг и развлекательных сервисов 18+.

Еще 30% старшеклассников предпочитают сами оформлять на себя SIM-карты. Для регистрации в сети не нужно приходить с родителями в салон связи. Молодым людям, ставшим совершеннолетними, не придется перерегистрировать номер, он уже оформлен на их имя. Этот номер будет актуальным даже при смене места жительства, например, при поступлении в вуз в другом регионе. Для подключения доступны все тарифы линейки "Мой Tele2", а детали и подробности здесь.