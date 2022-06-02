Руководителя самарской УК осудили за долги по зарплате

Ленинский районный суд Самары вынес приговор директору организации, которую признали виновной в невыплате зарплаты. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С мая по август 2020 г. руководитель ООО "Жилищно-эксплуатационное управление №1 Ленинского района" накопила долги по зарплате перед 29 сотрудниками - около 1,7 млн рублей. При этом на счету организации было достаточно средств, чтобы выдать их работникам.

Подсудимая не признала вины и не возмещала ущерб. Суд назначил ей штраф 120 тыс. рублей.