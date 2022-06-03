Малый бизнес как драйвер роста экономики: итоги форума "Мой бизнес 63" подвели на пленарной сессии с участием губернатора

В Самаре завершился ежегодный региональный форум "Мой бизнес 63", посвященный Дню российского предпринимательства. Он стартовал 26 мая и стал для представителей бизнес-сообщества региона эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом, получения информации о мерах поддержки, которые принимаются на уровне страны и региона, а также о перспективных направлениях и новых возможностях для бизнеса сегодня.

В финальный день форума на пленарной сессии "Россия и мир. Новые возможности" с предпринимателями и самозанятыми региона встретился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что сегодня наша страна столкнулась с беспрецедентными санкциями, на фоне которых даже ковидные вызовы кажутся "подготовкой к серьезной битве за экономику, за наше будущее, за право нашего государство называться суверенным". В этот период поддержка властей всех уровней требуется как крупным промышленным предприятиям, так и малому и среднему бизнесу.

Пленарная сессия собрала около 500 человек, еще порядка 700-800 участников приняли участие в онлайн-формате. Модератором встречи выступил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня в Самарской области работают 132 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей, 118 тысяч самозанятых. Всего в сфере малого и среднего предпринимательства занято более 618 тысяч человек, что составляет четверть трудоспособного населения области.

Регион активно налаживает взаимодействие с дружественными странами: Китаем, Индией, странами Арабского мира, Казахстаном, Узбекистаном. Площадкой для развития партнерских взаимоотношений и дополнительным импульсом для развития экономики Самарской области станет Санкт-Петербургский экономический форум, который состоится уже в середине июня.

О новых инструментах для бизнеса, антикризисных льготных программах кредитования рассказал старший советник генерального директора АО "Корпорация "МСП" Виталий Машков. Он также сообщил, что на цифровой платформе МСП создано 18 сервисов-помощников по обучению, получению электронной цифровой подписи, с обратной связью экспертов и информацией о мерах поддержки, которыми могут воспользоваться представители малого и среднего бизнеса.

Дмитрий Богданов напомнил гостям встречи, что в регионе работает 10 центров "Мой бизнес", где можно узнать необходимую информацию о действующих инструментах поддержки, в том числе об антикризисных продуктах Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП. "По новым программам предприниматели региона уже подали 4442 заявки на 68,5 млрд рублей, из которых 45,9 млрд рублей уже одобрено к выдаче", — пояснил министр.

В ходе пленарного заседания участники обсудили и тему туризма. В Самарской области за последние 2 года отмечается серьезное увеличение туристического потока — на 72%. Этому во многом способствуют масштабные мероприятия, которые проходят на территории города и региона и позволяют привлекать туристов.

Директор департамента реализации комплексных туристических проектов корпорации "Туризм.РФ" Михаил Шелдунов рассказал о быстром росте рынка туризма и его привлекательности для новых инвестиций. Корпорация "Туризм.РФ" предлагает меры поддержки туристического бизнеса, в том числе финансирование проектов, льготное кредитование по сниженной ставке от 3 до 5%, синхронизацию государственных программ для создания транспортной инфраструктуры, которая необходима для эффективного функционирования инфраструктуры туристической.

Затронули и тему внешнеэкономической деятельности. О развитии экспорта в новых реалиях рассказал управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике Российского экспортного центра Евгений Подшивалов. По его словам, в текущих условиях деятельность по поддержке экспорта не сократилась, а активизировалась. И задача РЭЦ — минимизировать риски бизнеса.

Федеральный эксперт также отметил, что руководство Самарской области понимает проблемы бизнеса, знает, как с ними работать, и предпринимает необходимые шаги.

"Безусловно, сейчас Россия находится на этапе сильных изменений во внешней торговле. Идет переориентация логистических потоков, географии поставок, товарных групп, диверсификация экспорта. Но в то же время мы наблюдаем повышенный интерес со стороны дружественных стран, и главное, что есть альтернативы, появляются новые возможности, отрадно, что в Самарской области правительство и бизнес умеют этим пользоваться. Видят в этой ситуации не только проблемы, но и возможности, не складывают руки, а продолжают системно и методично работать", — сказал Евгений Подшивалов.

Дмитрий Богданов добавил, что региональный Центр поддержки экспорта по итогам 2021 года поддержал экспортно ориентированных предпринимателей на 4,3 млрд рублей. "Несырьевой, неэнергетический экспорт в 2021 году вырос на 30% и составил 3,5 млрд долларов. И это рекордная цифра за последние годы. Мы активно растем в этом направлении, несмотря на определенные сегодняшние сложности", — рассказал министр.

По словам управляющей отделением "Самара" Волго-Вятского главного управления Центрального банка Марины Мясниковой, ситуация в финансовом секторе стабилизируется, потребительский ажиотаж, который отразился на ценовой динамике, сходит на нет.

"За апрель приток средств на депозиты компенсировал предшествующий отток. Инфляционная ситуация позволила снизить ключевую ставку до 11%. Ожидается, что в текущем квартале — начале следующего экономика вступит в активную фазу перестройки и трансформации", — сообщила представитель банка.

В обсуждении новых возможностей для бизнеса приняли участие представители маркет-плейсов — одних из главных каналов продаж для малого бизнеса сегодня. Самарскую область выбирают для размещения логистических центров крупнейшие в стране компании в сфере электронной торговли.

Так, крупный онлайн-ритейлер Wildberries, поставщиками которого являются почти 9 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства региона, начнет строительство своего логистического центра в промпарке "Новосемейкино" уже в этом году. Договоренность о размещении центра на территории региона была достигнута в рамках Санкт-Петербургского экономического форума в прошлом году. Компания создаст около 5 000 новых рабочих мест для жителей региона.

"С компанией ОЗОН мы достраиваем большой логистический комплекс в индустриальном парке "Чапаевск". Уже 2,5 тысячи субъектов малого бизнеса региона работают на площадке, а с момента ввода логистического центра он станет уникальной возможностью для предпринимателей всего Приволжского федерального округа. Уже в этом году мы запустим центр в работу", — рассказал Дмитрий Богданов.

"Самарская область — один из приоритетных регионов для нашей компании. За все время работы с ОЗОН местные предприниматели продали через площадку своих товаров более, чем на 6 млрд рублей", — заметил руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти компании ОЗОН Александр Васильев. — Когда меня спросят, в какой регион я верю, я отвечу, что в Самарской области власти умеют держать слово и реализовывать такие проекты быстро и качественно".

Об особенностях развития ресторанного бизнеса в нынешних условиях рассказал совладелец и генеральный директор ресторанного холдинга MILIMON Евгений Реймер.

"Сейчас — время уникальных возможностей. Для ответственного подхода предпринимателей важно принять это решение, это поможет взглянуть на бизнес по-другому. Главная компетенция предпринимателей — это видеть окна возможностей и впрыгивать в них, видеть возможности взаимодействия с правительством, пользоваться этой поддержкой", — поделился ресторатор, отметив, что сегодня для российских предпринимателей освободились целые ниши.

Предприниматель также сообщил, что сегодня в ресторанах сети удалось практически полностью уйти от импортной продукции. Российские производители быстро перестроились и предоставили продукцию очень высокого качества.

"Я бы хотел, чтобы у нас сформировалась настоящая бизнес-элита — это люди, которые связывают свое будущее с родной землей, которые будут делать все, чтобы развивался и процветал родной регион, рос уровень благосостояния граждан. Исходя из этого выстраивается бизнес-стратегия, рассматриваешь по-другому инвестиционные бизнес-проекты и видишь возможности", — прокомментировал слова бизнесмена губернатор.

В заключение мероприятия глава региона наградил предпринимателей региона. Почетным званием "Заслуженный предприниматель Самарской области" были награждены глава фермерского хозяйства Пестравского района Александр Валочкин и генеральный директор акционерной фирмы "Перспектива" опытно-механического завода Леонид Литвиенко.

Благодарностью губернатора Самарской области были отмечены директор "Отрадненской Мебельной Компании" Дмитрий Бурнаевский, индивидуальные предприниматели Лариса Волкова, Сергей Зайцев, Радий Николаев, глава фермерского хозяйства Волжского района Сергей Кузнецов, директор общества с ограниченной ответственностью "Империя" Галина Никишина, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Майс Маркет" Сергей Рыжов, директор общеобразовательной организации "Интеллект- плюс" Вера Солкина.